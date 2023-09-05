В Саратове планируется запретить иностранные вывески

Саратовская дума планирует ввести законопроект о запрете вывесок с иноязычным текстом и транслитерацией

Инициатива депутатов будет рассматриваться в течение месяца, с 28 августа по 28 сентября. Исходя из содержания проекта, иностранный язык — это тот язык, которым пользуются проживающие за пределами России народы. Языки народов РФ к этому числу не относятся.

Исключения предусматриваются для коммерческих организаций, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных Роспатентом.

Если большинство из участников общественного обсуждения поддержит новые правила, то они вступят в силу 1 апреля 2024 года.

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