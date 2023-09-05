В Саратове собираются построить новый аквапарк и конгресс-холл

На территории рядом с новой саратовской набережной планируют размещение аквапарка и конгресс-холла

19 сентября планируется завершение обсуждения по благоустройству и развитию территорий рядом с новой набережной. Однозначно будут задействованы места между улицей Чернышевского, бабушкиным взвозом и Большой Садовой. Предполагается постройка аквапарка, нескольких зон отдыха, конгресс-холла, гостиницы, парка аттракционов, бассейна.

-Роман Бусаргин также распорядился по поводу разработки «дорожной карты» по дальнейшим этапам в реализации проекта, - передают пресс-службы Правительства Саратовской области.

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