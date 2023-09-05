Жители Саратова жалуются на давку в маршрутках

Общим мотивом недовольства саратовцев являются перегруженность автобусов, слишком большие интервалы движения и пробки. Некоторые маршрутки, по словам людей, не ездят совсем.
- Троллейбус 4 маршрут, после 18 часов не уехать. 105 маршрутка идет переполненная, 42 маршрутки вообще нет, - негодует один из пользователей. И таких комментариев от жителей масса.
Мэрия Саратова уже принимает меры по устранению данный проблемы.
- Поручено по каждому из поступивших обращений жителей проводить проверки, встречаться с перевозчиками и находить пути решения. Если по тем или иным нарушениями перевозчики не намерены предпринимать меры для их устранения, то следует инициировать поиск новых перевозчиков, - заявил заместитель главы администрации, Максим Сиденко.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.