Жители Саратова жалуются на давку в маршрутках

Общим мотивом недовольства саратовцев являются перегруженность автобусов, слишком большие интервалы движения и пробки. Некоторые маршрутки, по словам людей, не ездят совсем.

- Троллейбус 4 маршрут, после 18 часов не уехать. 105 маршрутка идет переполненная, 42 маршрутки вообще нет, - негодует один из пользователей. И таких комментариев от жителей масса.

Мэрия Саратова уже принимает меры по устранению данный проблемы.

- Поручено по каждому из поступивших обращений жителей проводить проверки, встречаться с перевозчиками и находить пути решения. Если по тем или иным нарушениями перевозчики не намерены предпринимать меры для их устранения, то следует инициировать поиск новых перевозчиков, - заявил заместитель главы администрации, Максим Сиденко.

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