Амбассадорами II Всероссийских Игр умных городов стали именитые спортсмены

Соревнования проводятся среди спортсменов-любителей в возрасте от 18 до 60 лет

В Саратове с 7 по 9 сентября пройдут II Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Соревнования проводятся среди спортсменов-любителей в возрасте от 18 до 60 лет.

В рамках проведения спортивных мероприятий II Всероссийских Игр умных городов именитые спортсмены проведут мастер-классы и автограф-сессии.

Амбассадоры II Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом»:

Иван Едешко - советский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер ордена «Знак Почёта», Олимпийский чемпион.

Павел Гооге - председатель «Союза тренеров по баскетболу», чемпион России по баскетболу в качестве тренера БК «ЦСКА».

Алексей Саврасенко - Заслуженный мастер спорта России, трёхкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы.

Дмитрий Шишин - Заслуженный мастер спорта России по футболу, трехкратный чемпион мира по пляжному футболу, двукратный победитель Кубка Европы, двукратный победитель Евролиги.

Денис Пархоменко - Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по пляжному футболу.

Даци Дациев - Заслуженный мастер спорта, мастер спорта по рукопашному бою, двукратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России, многократный победитель и призер Кубков мира.

Вячеслав Максюта - президент Федерации силового экстрима, обладатель титула «Сильнейший человек России – 2002», мастер спорта по греко-римской борьбе, мастер спорта по жиму штанги лежа.