Ремонт подводной задвижки на глубине 18 метров

Фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» приступил к ремонту оборудования подводной части береговой насосной станции ТЭЦ-2. Выполнение работ вызвано необходимостью замены одной из задвижек и является обязательным условием для надежного теплоснабжения жителей зимой.

Мероприятия проходят на глубине 18 метров с привлечением водолазов. Видимость всего 30 см – в таких тяжелых условиях специалисты проводят работы по демонтажу изношенной задвижки на трубопроводе 800 мм, параллельно очищают решетки насосов от загрязнения. Работа очень ответственная, специалистов, которые могут на большой глубине производить газорезку металла – единицы. Долго находиться под водой нельзя, чтобы не навредить здоровью.

Фото: Т Плюс

Береговая насосная станция подает речную воду на оборудование ТЭЦ-2, которая обеспечивает отоплением и горячей водой Заводской район Саратова. На время ремонта электростанция полностью остановлена по согласованию с профильными городскими ведомствами.

Работы ведутся не только на береговой насосной станции, но и на самой ТЭЦ 2. Энергетики меняют изношенные участки трубопроводов внутри станции, теплоизоляцию, ремонтируют котлоагрегат №9 и другое оборудование.

Специалисты приложат максимум усилий, чтобы закончить ремонт в кратчайшие сроки, восстановить работу станции и возобновить подачу горячего водоснабжения жителям Заводского района.

Энергокомпания приносит извинения за доставленные неудобства.