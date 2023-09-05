В августе сразу 12 популярны моделей автомобилей с пробегом подорожали на 5-9%

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в августе 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Как и в прошлом месяце, все модели в приведенном топ-20 в очередной раз подорожали. При этом в августе нашлось сразу 12 автомобилей, владельцы которых увеличили на них цены в среднем на 5% и выше. В июле таких моделей было вдвое меньше. В группу активно прибавивших в цене машин попали даже два автомобиля Lada – Niva Legend и Granta. Но рекордсменом подорожания (+9,3%) за период стал один из самых популярных в прошлом автомобилей такси – лифтбэк Skoda Rapid.
Резкий рост курса доллара к рублю был остановлен только после внеочередного заседания Центрального Банка РФ 15 августа, на котором повысили ключевую ставку сразу до 12%. В известной мере это замедлило и резкий рост цен на вторичном рынке, начавшийся в конце июня текущего года. Однако в среднем за последний месяц лета подорожание все равно оказалось немного выше, чем мы прогнозировали ранее. Так, сразу по 12 моделям популярных машин с пробегом средняя цена была увеличена на 5% и выше. В июле таких автомобилей было вдвое меньше.
Лидером по масштабам подорожания неожиданно оказался Skoda Rapid (1,52 млн рублей; + 9,3 % за месяц). На рынке новых автомобилей этот особенно популярный в такси лифтбэк исчез еще весной текущего года. В то же время количество «свежих» (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Модель оказалась ликвидной и вполне надежной. Однако ценник, «скаканувший» выше 1,5 миллионов рублей, даже при нынешнем слабом рубле выглядит явно завышенным. Брат-близнец Skoda – Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле (1,46 млн рублей; +4,3%).
В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем в последнем месяце лета резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две баварских модели. За седан третьей серии стали просить в среднем 4,4 миллиона рублей, то есть на 370 тысяч больше, чем в июле. Вседорожник X5 теперь и вовсе не купить дешевле 10 миллионов рублей. За месяц он подорожал почти на 800 тысяч, а за год – на 2,3 миллиона. Причина столь резкого взлета кроется не только в соотношение валют, но и в сильно возросшем в августе утилизационном сборе. При таком ценовом позиционировании X5 в России оказался сегодня в сегменте даже не премиальных, а люксовых вседорожников. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация для поклонников этих автомобилей как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.
Нет полноценной замены в сегменте новых бюджетных кроссоверов и двум популярным паркетникам – Hyundai Creta (+7,2% за месяц) и Renault Duster (+7%). Неудивительно, что цена каждого из них на вторичном рынке постепенно приближается к двум миллионам рублей. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson (2,98 млн рублей), Mercedes-Benz E (5,03 млн рублей), Toyota RAV-4 (3,6 млн рублей) и два паркетника Nissan – X-Trail (2,86 млн рублей) и Qashqai (1,89 млн рублей).
И наконец, неожиданно в этой же кампании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа. За трехлетнюю Lada Granta стали просить в августе в среднем 844 тысячи рублей (+40 тысяч к июлю), а за Lada Niva Legend – 1,012 млн рублей (+52 тысячи). В сегменте новых автомобилей те же модели пока подорожали скромнее – на 15-20 тысяч рублей. Причем недостатка на рынке в них нет, а значит, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:
«Впрочем, прибавки 3-5%, которые оказались равнозначны увеличению цены на 50-150 тысяч рублей, а на дорогие модели машин, как Toyota LC 300 – даже почти на 400 тысяч рублей, в августе можно было отмечать на всем рынке.
Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в «железо», похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится. Несмотря на общий рост вторичного рынка, который наблюдается уже на протяжении последних пяти месяцев, число ликвидных 3-летних моделей западных, японских и корейских марок по-прежнему продолжает сокращаться. А с увеличением ограничительных мер в части налогов и возможных изменений в октябре в оформлении СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств), недостаток «свежих» машин на нашем рынке может только усилиться».
Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в августе 2023 года
№
Марка и модель
Август 22
Июль 23
Август 23
Август 23 /
Июль 23
1
Skoda Rapid
1 302 022
1 393 065
1 522 732
9,3%
2
BMW 3
3 773 628
4 071 223
4 440 410
9,1%
3
BMW X5
7 871 680
9 362 882
10 148 825
8,4%
4
Hyundai Creta
1 732 556
1 845 139
1 978 025
7,2%
5
Renault Duster
1 502 532
1 730 202
1 851 499
7,0%
6
Hyundai Tucson
2 846 710
2 804 951
2 977 054
6,1%
7
Mercedes-Benz E
4 227 252
4 771 814
5 032 344
5,5%
8
Toyota RAV4
3 257 131
3 426 246
3 612 774
5,4%
9
Lada Niva Legend
975 655
960 802
1 012 041
5,3%
10
Nissan X-Trail
2 413 745
2 715 926
2 860 546
5,3%
11
Nissan Qashqai
1 918 216
1 798 054
1 888 453
5,0%
12
Lada Granta
679 293
803 653
843 872
5,0%
13
Kia Sportage
2 758 206
2 996 840
3 139 042
4,7%
14
Toyota LC 300
8 412 573
8 391 155
8 783 236
4,7%
15
Volkswagen Polo
1 215 184
1 402 313
1 463 282
4,3%
16
Hyundai Solaris
1 318 094
1 455 709
1 512 909
3,9%
17
Volkswagen Tiguan
2 784 368
3 096 314
3 216 730
3,9%
18
BMW 5
4 437 142
5 299 921
5 485 134
3,5%
19
Kia Rio
1 328 396
1 522 492
1 571 578
3,2%
20
Toyota LC Prado
5 771 613
6 552 568
6 756 029
3,1%
* Источник данных: компания Haraba