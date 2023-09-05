В августе сразу 12 популярны моделей автомобилей с пробегом подорожали на 5-9%

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Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в августе 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Как и в прошлом месяце, все модели в приведенном топ-20 в очередной раз подорожали. При этом в августе нашлось сразу 12 автомобилей, владельцы которых увеличили на них цены в среднем на 5% и выше. В июле таких моделей было вдвое меньше. В группу активно прибавивших в цене машин попали даже два автомобиля Lada – Niva Legend и Granta. Но рекордсменом подорожания (+9,3%) за период стал один из самых популярных в прошлом автомобилей такси – лифтбэк Skoda Rapid.

Резкий рост курса доллара к рублю был остановлен только после внеочередного заседания Центрального Банка РФ 15 августа, на котором повысили ключевую ставку сразу до 12%. В известной мере это замедлило и резкий рост цен на вторичном рынке, начавшийся в конце июня текущего года. Однако в среднем за последний месяц лета подорожание все равно оказалось немного выше, чем мы прогнозировали ранее. Так, сразу по 12 моделям популярных машин с пробегом средняя цена была увеличена на 5% и выше. В июле таких автомобилей было вдвое меньше.

Лидером по масштабам подорожания неожиданно оказался Skoda Rapid (1,52 млн рублей; + 9,3 % за месяц). На рынке новых автомобилей этот особенно популярный в такси лифтбэк исчез еще весной текущего года. В то же время количество «свежих» (до трех лет) экземпляров во вторичном сегменте еще исчисляется десятками тысяч штук. Модель оказалась ликвидной и вполне надежной. Однако ценник, «скаканувший» выше 1,5 миллионов рублей, даже при нынешнем слабом рубле выглядит явно завышенным. Брат-близнец Skoda – Volkswagen Polo, всегда считавшейся машиной немного выше по имиджу, оказался даже дешевле (1,46 млн рублей; +4,3%).

В августе, как и в июле, место в тройке лидеров роста цен нашлось марке BMW. Причем в последнем месяце лета резким подорожанием (8-9%) отметились сразу две баварских модели. За седан третьей серии стали просить в среднем 4,4 миллиона рублей, то есть на 370 тысяч больше, чем в июле. Вседорожник X5 теперь и вовсе не купить дешевле 10 миллионов рублей. За месяц он подорожал почти на 800 тысяч, а за год – на 2,3 миллиона. Причина столь резкого взлета кроется не только в соотношение валют, но и в сильно возросшем в августе утилизационном сборе. При таком ценовом позиционировании X5 в России оказался сегодня в сегменте даже не премиальных, а люксовых вседорожников. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация для поклонников этих автомобилей как-то улучшится: количество завозимых по параллельному импорту BMW стало снижаться.

Нет полноценной замены в сегменте новых бюджетных кроссоверов и двум популярным паркетникам – Hyundai Creta (+7,2% за месяц) и Renault Duster (+7%). Неудивительно, что цена каждого из них на вторичном рынке постепенно приближается к двум миллионам рублей. В число машин, подорожавших в августе на 5% и выше, также попали Hyundai Tucson (2,98 млн рублей), Mercedes-Benz E (5,03 млн рублей), Toyota RAV-4 (3,6 млн рублей) и два паркетника Nissan – X-Trail (2,86 млн рублей) и Qashqai (1,89 млн рублей).

И наконец, неожиданно в этой же кампании оказались два самых бюджетных автомобиля АвтоВАЗа. За трехлетнюю Lada Granta стали просить в августе в среднем 844 тысячи рублей (+40 тысяч к июлю), а за Lada Niva Legend – 1,012 млн рублей (+52 тысячи). В сегменте новых автомобилей те же модели пока подорожали скромнее – на 15-20 тысяч рублей. Причем недостатка на рынке в них нет, а значит, августовское повышение больше похоже на временный скачок цен.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«Впрочем, прибавки 3-5%, которые оказались равнозначны увеличению цены на 50-150 тысяч рублей, а на дорогие модели машин, как Toyota LC 300 – даже почти на 400 тысяч рублей, в августе можно было отмечать на всем рынке.

Понимание покупателями того, что при очередной волне обесценивания рубля нужно вкладываться в «железо», похоже, и дальше останется основным генератором роста цен. Осенью этот процесс не остановится. Несмотря на общий рост вторичного рынка, который наблюдается уже на протяжении последних пяти месяцев, число ликвидных 3-летних моделей западных, японских и корейских марок по-прежнему продолжает сокращаться. А с увеличением ограничительных мер в части налогов и возможных изменений в октябре в оформлении СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств), недостаток «свежих» машин на нашем рынке может только усилиться».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в августе 2023 года

№

Марка и модель

Август 22

Июль 23

Август 23

Август 23 /

Июль 23

1

Skoda Rapid

1 302 022

1 393 065

1 522 732

9,3%

2

BMW 3

3 773 628

4 071 223

4 440 410

9,1%

3

BMW X5

7 871 680

9 362 882

10 148 825

8,4%

4

Hyundai Creta

1 732 556

1 845 139

1 978 025

7,2%

5

Renault Duster

1 502 532

1 730 202

1 851 499

7,0%

6

Hyundai Tucson

2 846 710

2 804 951

2 977 054

6,1%

7

Mercedes-Benz E

4 227 252

4 771 814

5 032 344

5,5%

8

Toyota RAV4

3 257 131

3 426 246

3 612 774

5,4%

9

Lada Niva Legend

975 655

960 802

1 012 041

5,3%

10

Nissan X-Trail

2 413 745

2 715 926

2 860 546

5,3%

11

Nissan Qashqai

1 918 216

1 798 054

1 888 453

5,0%

12

Lada Granta

679 293

803 653

843 872

5,0%

13

Kia Sportage

2 758 206

2 996 840

3 139 042

4,7%

14

Toyota LC 300

8 412 573

8 391 155

8 783 236

4,7%

15

Volkswagen Polo

1 215 184

1 402 313

1 463 282

4,3%

16

Hyundai Solaris

1 318 094

1 455 709

1 512 909

3,9%

17

Volkswagen Tiguan

2 784 368

3 096 314

3 216 730

3,9%

18

BMW 5

4 437 142

5 299 921

5 485 134

3,5%

19

Kia Rio

1 328 396

1 522 492

1 571 578

3,2%

20

Toyota LC Prado

5 771 613

6 552 568

6 756 029

3,1%

* Источник данных: компания Haraba