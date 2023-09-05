Мировая премьера будет представлена на «Саратовских страданиях»

Фото: кинофестиваль "Саратовские страдания"

На фестивале документального кино «Саратовские страдания» будут представлены работы из разных стран мира. Сегодня, 5 сентября, во время конференции с организатором фестиваля стало известно, что все картины будут показаны в 5 отдельных конкурсных программах.

В их числе Международная, в ней представлены фильмы из Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов и России. Остальные 4 группы: «Саратов — открытый город», «Наша кинофабрика» (Саратовские фильмы), «Коротко» (Короткометражные фильмы), «Саратовские страдания. ART» (Фильмы, посвященные искусству).

Напомним, что 20-ый фестиваль «Саратовские страдания» пройдет с 7 по 13 сентября. С более подробным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.

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