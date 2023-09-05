Под Саратовом пропавший без вести пенсионер найден мертвым

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Сегодня, 5 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 77-летний Владимир Семенов найден мертвым.
Напомним: 14 августа мужчина вышел из дома и не вернулся. С того момента его местонахождение так и не было определено.
Обстоятельства, при которых был найден Владимир Семенов волонтеры не комментируют. Они выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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