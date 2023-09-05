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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:36

Под Саратовом пропавший без вести пенсионер найден мертвым

В Энгельсе обнаружили мертвым пенсионера, внезапно пропавшего 3 недели назад
Источник:kp.ru
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Сегодня, 5 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 77-летний Владимир Семенов найден мертвым.

Напомним: 14 августа мужчина вышел из дома и не вернулся. С того момента его местонахождение так и не было определено.

Обстоятельства, при которых был найден Владимир Семенов волонтеры не комментируют. Они выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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