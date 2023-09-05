В Саратове закупают нагрудные значки для отличников

Администрация Саратова заказывает 200 нагрудных значков с золотым покрытием для отличившихся выпускников.

На сайте госзакупок 4 сентября появилась информация об электронном аукционе на изготовление позолоченных нагрудных значков главы города «За особые успехи в обучении». Максимальная цена, предлагаемая за работу – 286 тыс. рублей.

Согласно требованиям, на лицевой стороне должен быть барельеф раскрытой книги с надписью: «За особые успехи в обучении», а с обратной - фрагмент моста, соединяющего Саратов и Энгельс, и два симметричных овала с изображениями здания Саратовской консерватории и мемориального комплекса «Журавли».

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