Регоператор объявляет о начале в школах и детсадах экоакции «Водорослям крышка!»

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» поддержал новый сезон проекта по оздоровлению Волги «Водорослям крышка!». Компания объявляет о начале с 1 сентября пятого этапа сбора пластиковых крышек в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Саратова и Энгельса.

Собранные пластиковые крышки с маркировкой «2» будут централизованно вывезены из точек сбора в каждом городе в конце сентября. До этого времени для детей будут проведены обучающие уроки о состоянии реки и возможностях ее оздоровления, а также показан мультфильм о проекте, созданный их сверстниками. Весь объем пластиковых крышек будет отправлен на переработку, а полученные средства будут использованы для покупки мальков травоядных рыб, которые играют важную роль в фильтрации и очищении воды в реке, питаясь водорослями.

Напомним, начиная с этого года, в проекте могут принять участие школы и детские сады Алгайского, Дергачевского, Ершовского, Краснокутского, Новоузенского, Озинского, Питерского, Ровенского, Советского и Федоровского районов. Чтобы присоединиться к проекту, ответственным лицам образовательных учреждений необходимо обратиться в районную администрацию, которая получит всю необходимую разъяснительную информацию от Саратовского филиала АО «Ситиматик».

С осени 2021 года за 4 «волны» акции уже было собрано и направлено на переработку 15 тонн пластиковых крышек, благодаря которым в Волгу было выпущено 87 тысяч мальков рыб.

Проект «Водорослям крышка!» реализуется компанией совместно с АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор», Ассоциацией производителей и импортеров «ЭкоПро» и Фондом поддержки реки Волга «Волга Живи».