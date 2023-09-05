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НовостиОбщество5 сентября 2023 10:13

В Саратове на ребенка упали футбольные ворота

Саратовский следком возбудил уголовное дело о халатности
Источник:kp.ru
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове из-за падения футбольных ворот на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 5 сентября сообщает региональный СУ СКР

Напомним: 3 сентября у дома № 24 по улице Тархова мальчик семи лет повис на футбольных воротах. В результате чего, они перевернулись и свалились на ребенка.

Он сразу же был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Состояние пострадавшего оценили, как средне тяжкое.

Следователи пока выясняют все обстоятельства произошедшего.

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