В Саратове на ребенка упали футбольные ворота

Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове из-за падения футбольных ворот на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 5 сентября сообщает региональный СУ СКР
Напомним: 3 сентября у дома № 24 по улице Тархова мальчик семи лет повис на футбольных воротах. В результате чего, они перевернулись и свалились на ребенка.
Он сразу же был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Состояние пострадавшего оценили, как средне тяжкое.
Следователи пока выясняют все обстоятельства произошедшего.
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