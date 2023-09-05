В России стартовала социальная кампания о том, как приемные дети становятся родными

Видео и аудио-ролики с историями российских семей и приемных детей, которые стали друг для друга родными, можно встретить на ТВ, в интернете и на радио. В сентябре герои социальной кампании также появятся на наружной рекламе российских городов.

Социальную кампанию «Вылитый ты», посвященную усыновлению, запустили Минпросвещения России совместно с АНО «Национальные приоритеты». Она реализуется при поддержке национального проекта Президента РФ «Демография» и портала Усыновите.рф

Задача кампании – показать, что забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. В съемках приняли участие несколько реальных семей, в которых усыновленные дети и приемные родители стали друг для друга родными.

Напомним, семьям с детьми, в том числе усыновленными, доступны различные выплаты и льготы на федеральном и региональном уровнях. Самая масштабная из них — материнский капитал. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью и накопительную часть пенсии мамы.

Также семьи с детьми могут улучшить жилищные условия с помощью льготной программы «Семейная ипотека». Отдельное внимание уделяется многодетным семьям – они могут получить от государства выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

Подробную информацию о мерах поддержки семей с детьми можно найти на сайте национальныепроекты.рф