В Саратовской области дополнительная господдержка для многодетных семей

Фото: архив КП

В Саратовской области планируется введение дополнительной господдержки для многодетных семей. На прошлой неделе губернатор Саратовской области, Роман Бусаргин, лично пообщался с многодетными семьями, обсудив с ними актуальные проблемы. И заключил: региональные меры поддержки крайне необходимы.

- Родители рассказали, что сейчас очень затратно отправлять на отдых больше одного ребёнка. А компенсация положена только в том случае, если многодетная семья признана нуждающейся, - пояснил глава региона.

В связи с этим, обсуждается возможность введения компенсации для всех многодетных семей, независимо от нуждаемости.

Мера поддержки начнет действовать с летней оздоровительной кампании в 2024 году и будет распространяться на путевки в лагеря, расположенные в Саратовской области.

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