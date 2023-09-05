Жителям Саратова в связи с отключением водоснабжения организовали подвоз воды

Фото: Архив КП

Как сообщается, жители солнечного поселка 5 сентября примерно до полуночи останутся без холодной воды. Конкретно, это касается улиц: Тархова (дома № 29, 29 «а», 29 «б») и Уфимцева (№ 2-12 «а»).

Компания ООО «КВС» уже организовала работу и направила автоцистерны в зоны отключения водоснабжения.

Воду можно будет набрать:

- 11:00-11:30 - Уфимцева, 6 (двор);

- 11:30-12:00 - Уфимцева, 2-4 (двор);

- 12:00-12:30 - Уфимцева, 10 «а» - 10 «б» (двор);

- 12:30-13:00 - Тархова, 29 (двор).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.