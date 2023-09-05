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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:35

Три работника из Саратовской области стали «Заслуженными химиками РФ»

Указом президента за заслуги в области химической промышленности наградили саратовцев
Источник:kp.ru
Фото: Министерство промышленности и энергетики области

Фото: Министерство промышленности и энергетики области

Указом Президента России Владимира Путина почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено трем работникам предприятий Саратовской области. Об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.

За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награждены работники АО «Балаковорезинотехника»: начальник испытательного центра Наталья Горбачева и наладчик оборудования по производству резиновых изделий и обуви Сергей Подошвин, а также контролёр станочных и слесарных работ ООО «Полимерзапчасть» Галина Шувакина.

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