Три работника из Саратовской области стали «Заслуженными химиками РФ»

Фото: Министерство промышленности и энергетики области
Указом Президента России Владимира Путина почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено трем работникам предприятий Саратовской области. Об этом сообщает Министерство промышленности и энергетики области.
За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награждены работники АО «Балаковорезинотехника»: начальник испытательного центра Наталья Горбачева и наладчик оборудования по производству резиновых изделий и обуви Сергей Подошвин, а также контролёр станочных и слесарных работ ООО «Полимерзапчасть» Галина Шувакина.
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