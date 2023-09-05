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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:42

«Боевое братство» приглашает на митинг к 80-летию Курской битвы

Торжественно-траурное мероприятие также будет посвящено Дню танкиста в России
Источник:kp.ru

Саратовское областное отделение ВООВ «Боевое братство» при поддержке Общественных палат МО «Город Саратов» и региона проведет торжественно-памятное мероприятие, посвященное 80-летию Курской Битвы и празднованию «Дня Танкиста в России».

В митинге примут участие семьи погибших военнослужащих в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, представители законодательной, исполнительной власти региона, ветеранских и молодежных общественных организаций.

Также для участия в событии приглашаются все желающие.

Место проведения- памятник «Танк Т-34», город Саратов, улица Танкистов, дом 56.

Дата проведения - 10.09.2023 года с 11.00 до 12.00.