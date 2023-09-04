В Саратовской области продолжается подготовка жилых домов к отопительному сезону

При подготовке многоквартирных домов к использованию в осенне-зимний период управляющие компании устраняют все дефекты и неисправности тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, стен, окон, дверей и крыш. В должном состоянии также содержатся каналы вентиляции и дымоходы.

Качество проведенных работ жители могут, непосредственно, оценить в опросе: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/377979/.

Начальник гос. жилищной инспекции Саратовской области, Владимир Томашенцев, сообщает, что из 14066 домов на территории области, уже 13101 дом имеет паспорт готовности.