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НовостиПолитика3 сентября 2023 15:51

Двое саратовцев удостоены государственной награды - медаль «За отвагу»

Саратовцы Ротару и Матвеев награждены медалью «За отвагу»
Источник:kp.ru
Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Двое наших земляков удостоены государственной награды - медаль «За отвагу».

Алексей Ротару пошел на фронт добровольцем. Всегда думал связать свою жизнь с военной службой. В прошлом году, когда началась специальная военная операция, не смог остаться в стороне и отправился защищать Родину. Бойцы пошли на штурм, но в ходе ожесточенного сражения многие получили травмы. Под огнем противника Алексей помогал выносить раненых товарищей с поля боя. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».

Похожая судьба и у другого добровольца - Сергея Матвеева. Он в течение четырех месяцев служил в разведгруппе. Бойцы подверглись нападению, в результате которого получили ранения. Сергей не бросил сослуживцев и помог им покинуть поле боя.

Такие героические поступки говорят о силе духа наших воинов, об их единстве и сплоченности. Рискуя своими жизнями, они помогали товарищам. Они - настоящие русские солдаты - справедливые, сильные и непобедимые.

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин