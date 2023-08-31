В Саратове врачи удалили пациентке аппендицит во время кесарева сечения

Экстренно был проведен консилиум с участием заместителей главного врача, сотрудников кафедры хирургии лечебного факультета и кафедры акушерства и гинекологи лечебного факультета Саратовского ГМУ, ведущих специалистов больницы

Врачи Саратовской городской клинической больницы № 1 им.Ю.Я.Гордеева удалили пациентке аппендицит во время кесарева сечения и помогли появиться на свет её малышу.

В первую городскую больницу поступила пациентка С. на 37-й неделе беременности с жалобами на боль в нижних отделах живота, преимущественно в правой подвздошной области.

Экстренно был проведен консилиум с участием заместителей главного врача, сотрудников кафедры хирургии лечебного факультета и кафедры акушерства и гинекологи лечебного факультета Саратовского ГМУ, ведущих специалистов больницы.

Диагностирован острый аппендицит, головное предлежание плода, острая внутриутробная гипоксия на фоне хронической внутриутробной гипоксии плода, нарушение кровотока 1-й степени.

В учреждении уже отработана хирургическая тактика в соответствии с клиническими протоколами и стандартами лечения. Пациентку экстренно подготовили к операции. Врачи-акушеры-гинекологи Андрей Чертухин и Екатерина Жильнио успешно провели роды путем кесарева сечения. Затем и.о. заместителя главного врача по хирургии Петр Гнилосыр и врач-хирург Вусал Ахмедов совместно с врачом-анестезиологом Владимиром Сысоевым удалили воспалённый червеобразный отросток (аппендикс).

Операции проведены успешно. Мама и новорождённый в стабильном состоянии, чувствуют себя удовлетворительно и в настоящее время выписаны домой под наблюдение специалистов – медиков по месту жительства.