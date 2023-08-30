В Синодском для жителей и гостей села открыт долгожданный парк

Благодаря слаженной совместной работе администрации, предпринимателей и активных граждан, ещё одним благоустроенным объектом прирос Воскресенский район
Создать общественное пространство для селян позволило включение заявки администрации Синодского МО (глава Морозова И. Н.) в программу "Поддержка местных инициатив".
Жители давно мечтали о подобном объекте в селе. И с очередной попытки инициатива синодцев прошла конкурсный отбор. Благодаря слаженной совместной работе администрации, предпринимателей и активных граждан, ещё одним благоустроенным объектом прирос Воскресенский район.
Впереди наполнение парка детской площадкой, озеленением, цветами, иными объектами благоустройства.
Но уже сегодня местным жителям можно проводить свой досуг в красивом и уютном месте.