В Синодском для жителей и гостей села открыт долгожданный парк

Благодаря слаженной совместной работе администрации, предпринимателей и активных граждан, ещё одним благоустроенным объектом прирос Воскресенский район

Создать общественное пространство для селян позволило включение заявки администрации Синодского МО (глава Морозова И. Н.) в программу "Поддержка местных инициатив".

Жители давно мечтали о подобном объекте в селе. И с очередной попытки инициатива синодцев прошла конкурсный отбор. Благодаря слаженной совместной работе администрации, предпринимателей и активных граждан, ещё одним благоустроенным объектом прирос Воскресенский район.

Впереди наполнение парка детской площадкой, озеленением, цветами, иными объектами благоустройства.

Но уже сегодня местным жителям можно проводить свой досуг в красивом и уютном месте.