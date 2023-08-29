В Саратове прооперировали подростка с оторванным пальцем и переломами после ДТП

Фото: «ГУЗ «СОДКБ» областная»

В Саратове прооперировали подростка, который попал в ДТП. Об этом вчера, 28 августа, сообщили в Telegram-канале «ГУЗ «СОДКБ» областная».

Напомним, ДТП произошло, 26 августа, в Новоузенском районе в 22:15. В поселке Основной на улице Северная мопед столкнулся с грузовым автомобилем «УАЗ». На двухколесном транспорте ехали мальчик и девочка 16 лет, грузовиком управлял 25-летний мужчина.

В столкновении серьезно пострадал один из подростков. Сначала его доставили в районную больницу, где стабилизировали состояние, поскольку дальнейшая транспортировка с кровотечением, нестабильными жизненными функциями и шоком была крайне опасна. Позже, бригадой санавиации пациент доставлен в СОДКБ. У пострадавшего диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный оскольчатый перелом лобной кости с переходом на лобную пазуху, перелом костей носа, закрытую травму груди, ушиб легких, травматическую ампутация пальца кисти, открытый оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением, переломы большеберцовой кости и левой голени. Врачи провели экстренную операцию, которая длилась более двух часов. Над спасением жизни пациента одновременно трудились бригада анестезиологов-реаниматологов и три хирургические бригады: травматологи, детские хирурги и лор-врачи. Сейчас состояние стабилизировано, ребенок в сознании, дышит сам.

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