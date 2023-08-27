Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области 16-летние мопедисты попали в аварию с грузовиком. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 26 августа, в Новоузенском районе в 22:15. В поселке Основной на улице Северная мопед столкнулся с грузовым автомобилем «УАЗ». На двухколесном транспорте ехали мальчик и девочка 16 лет, грузовиком управлял 25-летний мужчина.

В результате аварии подростки госпитализированы с травмами в медучреждение. Кто является виновником аварии, выясняют сотрудники ГИБДД.

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