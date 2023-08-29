Лаборатория Россельхознадзора провела исследования в рамках пищевого мониторинга

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За прошлую неделю специалисты Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках государственного пищевого мониторинга выявили шесть образцов продуктов, не соответствующих требованиям качества и безопасности.

Так, в пробе сыра Российского м.д.ж. 50%, изготовленного по ГОСТ 32260-2013, и пробе молока ультрапастеризованного м.д.ж. 3,2% (ГОСТ 31450-2013) обнаружены признаки фальсификации растительными жирами.

В сметане м.д.ж. 15% (ГОСТ 31452-2012) и фрикадельках «По-домашнему» выявлено остаточное количество лекарственных препаратов – линкомицина и энрофлоксацина соответственно.

В твороге с массовой долей жира 9%, выработанного по ГОСТ 31453-2013, определено наличие консерванта сорбиновая кислота, не указанного производителем на маркировке, и не разрешенной к использованию микробной трансглутаминазы.

В образце пастеризованного молока м.д.ж. 2,5% (ГОСТ 31450-2013) определено наличие сухого молока, что не допускается при производстве продукции по установленному государственному стандарту.

О случаях выявления положительных результатов в установленном порядке проинформированы территориальные управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

Государственный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов на территории зоны обслуживания лаборатории будет продолжен.