Студентка ПИУ РАНХиГС – чемпионка России по карате

Фото: РАНХиГС

В Орле завершилось самое ожидаемое событие года в мире единоборств – чемпионат России по каратэ WKF. Соревнования прошли на базе туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» и собрали на татами более 300 спортсменов из 44 регионов России. В течение нескольких дней, с 17 по 21 августа, участники соревновались в различных категориях и видах карате.

Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Щербина в шестой раз стала чемпионкой России по карате. В личном первенстве среди женщин Анна выиграла «золото». Она стала сильнейшей в России в ката, победив в финале Полину Котлярову из Московской области.

Анна Щербина подтвердила статус лучшей в России мастерицы ката.

«Была проделана большая физическая и психологическая подготовка к соревнованиям. С каждым годом всё сложнее и сложнее удержать титул, но к каждому Чемпионату России готовлюсь ответственно, как в первый раз. Уровень российского карате растет с каждым годом и повышается конкуренция. Поэтому тренировочный процесс у меня ведется круглогодично, даже в период сессии, нахожу время на спортивный зал. Отдельно хотела бы сказать спасибо преподавателям, которые выходят в мое положение и поддерживают меня на всех этапах учебы», - поделилась чемпионка России Анна Щербина.