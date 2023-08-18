Автоматические камеры хранения установлены ещё на 12 вокзалах в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях

Фото: ПривЖД

С августа 2023 года на железнодорожных вокзалах в Аткарске, Балаково, Волжском, Фролово, Урюпинске, Петровом Вале, Котельниково, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке можно воспользоваться автоматическими камерами хранения. Ранее соответствующая услуга была доступна только на вокзальных комплексах Астрахани, Саратова и Волгограда. Таким образом, в настоящее время автоматические камеры хранения установлены на 15 наиболее крупных вокзалах ПривЖД.

В отличие от традиционных камер хранения плата взимается не за количество принятых к хранению единиц багажа, а за пользование конкретной ячейкой. Продолжительность хранения багажа – от 1 до 120 часов – пассажир определяет самостоятельно. Оплата осуществляется по терминальной и бестерминальной технологии. В качестве ключа для открытия ячейки применяется чек со штрих-кодом.

Камеры хранения оснащены звуковой сигнализацией, срабатывающей при несанкционированном открытии ячейки. Дополнительный контроль сохранности имущества обеспечивает система видеофиксации.