В Саратове проходит окружной обучающий семинар по реализации государственной национальной политики

В последующие дни для участников семинара подготовлена насыщенная программа

Обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» для государственных и муниципальных служащих субъектов Приволжского федерального округа проходит на площадке Саратовской государственной юридической академии и продлится до 18 августа. Более 150 государственных и муниципальных служащих познакомят с практиками реализации государственной национальной политики.

В первый день на открытии семинара присутствовали министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, представитель Федерального агентства по делам национальностей Екатерина Брылина, заведующий кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Экспертного Совета при Федеральном агентстве по делам национальностей, доктор исторических наук, профессор Александр Полунов, заместитель декана факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Сергей Богданов и менеджер проекта Дарья Шапран.

Наталья Трошина отметила актуальность мероприятия: «Проведение таких семинаров, способствует не только повышению знаний и компетенций специалистов, занимающихся вопросами национальной и внутренней политики, но и позволяет обменяться опытом по различным направлениям».

В ходе образовательного блока ведущие профессора МГУ им. М.В. Ломоносова и эксперты Федерального агентства по делам национальностей познакомили слушателей с особенностями современной этноконфессиональной карты России. На практических занятиях участники совместно с экспертами обсудили лучшие практики профилактики терроризма, а также опыт взаимодействия Ситуационного Центра ФАДН России с органами власти субъектов.

В последующие дни для участников семинара подготовлена насыщенная программа, запланировано проведение лекций и мастер-классов ведущими профессорами и известными учеными МГУ им. М.В. Ломоносова, экспертами Федерального агентства по делам национальностей. В рамках семинара слушателей познакомят с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.