Фото: Лиза Алерт

В Саратове пропавший в домашних тапочках пенсионер найден мертвым. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

66-летний Анатолий Великанов ушел из дома 11 августа, после чего перестал выходить на связь с близкими. Спустя неделю поисковики нашли его тело.

Подробностей волонтеры не сообщают.

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