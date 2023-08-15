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НовостиОбщество15 августа 2023 6:22

В Саратове ищут пропавшего пенсионера в домашних тапочках

66-летний Анатолий Великанов ушел из дома 11 августа
Евгений Бадиков
фото: Лиза Алерт

фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшего пенсионера в домашних тапочках. Об этом в социальных сетях рассказали волонтеры "Лиза Алерт"

Известно, что 66-летний Анатолий Великанов ушел из дома 11 августа и перестал выходить на связь с близкими. Седовласый мужчина среднего роста - 175 см, имеет худощавое телосложение и голубые глаза.

На момент пропажи был одет в белую рубашку с коротким рукавом, светло-серые брюки, темно-коричневые домашние тапочки.

Всех, кто недавно видел пенсионера, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.