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НовостиОбщество14 августа 2023 6:38

Акция «День пассажира» прошла на железнодорожном вокзале Саратова

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

На железнодорожном вокзале Саратова прошла акция «День пассажира».

Мероприятие проводилось с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения.

В ходе «Дня пассажира» сотрудники вокзального комплекса и пригородной компании АО «Саратовская ППК» ответили на вопросы, связанные с организацией перевозок в пригородном и дальнем сообщении.

Саратовцы и жители области озвучили предложения по изменению расписания движения пригородных поездов и поездов дальнего сообщения.

Поступившие обращения рассмотрят в рабочем порядке.