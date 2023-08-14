Акция «День пассажира» прошла на железнодорожном вокзале Саратова

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На железнодорожном вокзале Саратова прошла акция «День пассажира».
Мероприятие проводилось с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения.
В ходе «Дня пассажира» сотрудники вокзального комплекса и пригородной компании АО «Саратовская ППК» ответили на вопросы, связанные с организацией перевозок в пригородном и дальнем сообщении.
Саратовцы и жители области озвучили предложения по изменению расписания движения пригородных поездов и поездов дальнего сообщения.
Поступившие обращения рассмотрят в рабочем порядке.