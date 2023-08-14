Туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Волгоград состоится 26 августа

Фото: ПривЖД

В субботу, 26 августа, будет организована туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Волгоград. На прогулку по городу-герою и знакомство с его главными достопримечательностями будет отведено около шести часов.

В указанный день пригородный поезд №6182 будет отправляться со станции Саратов-1 в 6:38 (время местное), прибывать в Волгоград в 11:01 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде №6185 в 17:00 (время московское), прибудут в Саратов в 23:19 (время местное).

В рамках тура предусмотрена прогулка по Аллее Героев, посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.