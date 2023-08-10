Главный редактор «Взгляд-инфо» стал стесняться своего места работы и искать новое

Как гласит известная поговорка, если сделать что-то не очень хорошее по отношению к кому-то вовремя, то это нехорошее превращается в дар предвидения

Главный редактор известного в Саратове информагентства «Взгляд-инфо» Николай Лыков считает правильным для себя скрывать свое настоящее место работы, заявляя, что все последние годы он якобы работает совсем в другом – более того, в «правительственном» - СМИ.

В резюме, размещенном на сайте по поиску работы, человек, судя по фото, очень похожий на Лыкова (дата рождения тоже совпадает), указал наличие у себя опыта работы обозревателем, корреспондентом, редактором в 18 лет и 3 месяца. Якобы с августа 2006 года и по сегодняшнее время он трудится в ООО «Новый издательский дом» - редактором отдела информации в редакции ежедневного правительственного издания «Саратовская областная газета». Более того, за время работы там он якобы успел овладеть целым рядом специальностей, среди которых – копирайтер, корректор и даже режиссер и сценарист. Также он указывает, что готов к переезду (Москва, Санкт-Петербург) и редким командировкам. Примечательно, что указанное Лыковым ООО «Новый издательский дом» в Саратове действительно существовало, но, по данным из открытых источников, прекратило свою деятельность и было ликвидировано еще в 2014 году.

Согласно официальной биографии Лыкова, он действительно работал небольшое время в 2006-2008 годах в Саратовской областной газете, но с июня 2008 года является бессменным главным редактором ИА «Взгляд-инфо», которое, напомним, традиционно связывают с бывшим депутатом областной думы, влиятельным застройщиком Сергеем Курихиным.

В 2020 году Кировское отделение «Единой России» заявило об исключении Курихина из партийных рядов, позже он был досрочно лишен депутатских полномочий. В январе этого года Курихина признали виновным в использовании поддельных документов и приговорили к штрафу. В июле к году колонии была приговорена мать экс-депутата Надежда Шиловская, которую суд признал виновной в мошенничестве с недвижимостью в особо крупном размере. Речь шла о земельном участке и трехэтажном особняке в элитном поселке в Усть-Курдюме. Несмотря на то, что и земля и коттедж зарегистрированы на Шиловскую, по имеющимся данным, на самом деле ими пользовался сам Курихин. Более того, именно там ранее при обысках было обнаружено ружье, оформленное на него, и крупная сумма денег, не отраженная в депутатской декларации.

Резюме Лыкова было обновлено 31 июля. Учитывая изложенное выше, понять его чисто по-человечески конечно можно. Как гласит известная поговорка, если сделать что-то не очень хорошее по отношению к кому-то вовремя, то это нехорошее превращается в дар предвидения.