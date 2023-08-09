Ход работ на улице Колотилова проконтролировали общественники

Фото: Администрация Энгельсского района

Напомним, что по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина Энгельс получил дополнительные субсидии в размере 100 млн рублей на обновление улично-дорожной сети города. Все дороги проходят обязательный общественный контроль.

По словам заместителя начальника управления по эксплуатации дорог и благоустройству Алексея Золотухина, протяженность участка составила 500 метров. Также на территории появится тротуар длинной в 140 метров, который здесь очень ждут жители.

«Проводим фрезерование покрытия, затем уложим два слоя асфальта, заменим бордюр на новый. Также по проекту здесь будет тротуар. Вся работа проходит строго по ГОСТу. По договору сроки окончания ремонта – первое сентября, но мы планируем завершить работы ранее», – поделился ходом работ генеральный директор ООО «Садор» Ислам Исмаилов.

Участок по Колотилова от дома 26 до 48 очень важен. Поблизости находятся социальные и образовательные учреждения, подход к которым был затруднен. Помимо этого, после ремонта дорога поможет разгрузить основную улицу Колотилова.

«Эти работы необходимы. Микрорайон большой и каждый раз, когда обновляется новый участок дороги, становится только лучше. Благодаря поддержке Главы региона Романа Бусаргина дорожная сеть города качественно улучшается», – рассказала о своих впечатлениях член Общественного совета Елена Шевчук.

Рабочие уже приступили к укладке второго слоя асфальта. Процесс обновления полотна продолжается.