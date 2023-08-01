Во дворе дома №37 по улице Степной сделали ямочный ремонт

Фото: Администрация Энгельсского района

О проведенных работах рассказала одна из жительниц дома — Алия Зюба. Теперь вместе с дочкой Лилией им стало гораздо проще выходить на прогулки.

Эта история началась накануне Нового года. Первоклассница Лилия приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Она мечтала получить в подарок куклу. Исполнил желание ребенка глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов. Но, при знакомстве с семьей Лилии оказалось, что простые детские радости, например, прогулки на свежем воздухе, девочке недоступны.

Фото: Администрация Энгельсского района

«Я попросила Дмитрия Петровича помочь нам заменить пандус, потому что уже было очень опасно по нему спускаться. Буквально через месяц приехали специалисты, провели замеры и установили новый, современный, по всем правилам. Сейчас мы используем его без всякой опаски», — рассказала Алия Зюба.

Фото: Администрация Энгельсского района

Дмитрий Петрович обратил внимание и на состояние двора. Территория была разбита, в глубоких ямах постоянно скапливалась вода. Выйти из подъезда, дойти до детского сада или магазина было нелегко.

«Ямы были такие, что ездить было невозможно. Дмитрий Петрович увидел, в каком состоянии двор, и сказал, что его начнут приводить в порядок, как только появится такая возможность. Теперь мы можем беспрепятственно кататься по двору на коляске. Спасибо большое за внимание и отзывчивость. Мы очень благодарны», - поделилась мама девочки.

Состояние двора, как подчеркнули профильные специалисты, даже после засыпки опасных ям, требует комплексного ремонта. Задача управляющей компании на 2024 год — вместе с жителями подготовить необходимые документы для участия в проекте "Формирование комфортной городской среды".