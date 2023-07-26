Фото: Архив КП

Министр здравоохранения Саратовской области назвал основные симптомы менингита у детей. Об этом сегодня, 26 июля, в своем Телеграм-канале рассказал Олег Костин.

По словам Костина, важно не упустить момент, чтобы избежать крайне неблагоприятных последствий.

Глава Минздрава перечислил пять симптомов, которые должен знать каждый родитель:

- резкое повышение температуры выше 40 градусов;

-сильная головная боль, рвота и боязнь света;

-затрудненные повороты и наклоны головы;

Однако, самый опасный симптом, при котором необходимо вызвать скорую помощь - геморрагическая сыпь на теле. В 99% случаев она является причиной менингита.

Как сообщалось ранее, в Саратовской области менингитом болеет около 70 человек, 55 из которых - дети.

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