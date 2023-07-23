В Саратовской области менингитом болеет 55 детей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Олег Костин.

По словам министра, на данный момент в областной инфекционной больнице на данный момент с диагнозом менингит лечатся около 70 человек, 55 из которых - несовершеннолетние.

Костин обратил особое внимание на то, что данный недуг передается от человека к человеку. Опасность представляет вода, поэтому министр порекомендовал с осторожностью посещать бассейны и пляжи.

- Если два человека заболели рядом, то это не значит, что один заразил другого. Мы все должны знать признаки менингита. В первую очередь - самый главный, центральный признак - это сильные головные боли. Следующее - повышение температуры тела, особенно на первом этапе, особенно если это вирусного генеза менингит. Также ригидность затылочных мышц, шейных, проблемы со слухом, потеря зрения, тошнота, рвота. Отмечу еще один признак, это галлюцинации, бредовое состояние, беспокойство или, наоборот, апатия, сонливость. Происходит резкое изменение психического состояния человека. Присутствовать могут судороги, появляется сыпь на коже, сонливость, - высказался Костин.