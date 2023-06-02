Взрыв газа в Энгельсе: после смерти пожилой пары возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе возбудили уголовное дело по гибели 67-летнего мужчины и 69-летней женщины на пожаре со взрывом. Статья – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Напомним, трагедия произошла 3 мая около 4:30 в квартире на улице Полтавской. Произошла утечка газа, в результате чего произошел взрыв и пожар в помещениях квартиры. На момент происшествия в квартире находились двое пенсионеров. От взрыва женщина вылетела в окно и повисла на решетке нижнего этажа.

С телесными повреждениями пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения, где позже скончались.

Следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии.