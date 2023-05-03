Эвакуация пострадавшей

Сегодня утром, 3 мая, два пенсионера пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Энгельсе. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был локализован

ЧП произошло по адресу Полтавская, 40А в Энгельсе, на пятом этаже девятиэтажного панельного жилого дома. Сообщение о нем поступило дежурному экстренной службы в 4.34. По предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси, которая впоследствии загорелась. Максимальная площадь очага составила 15 квадраных метров. На представленных ГУ МЧС кадрах видно, что квартира полностью выгорела, а сила взрыва выбросила вещи жильцов из окна во двор.

Женщина повисла на решетке окна 3-го этажа

Вещи жильцов выбросило взрывом

- В результате взрыва пострадали два человека, 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент, когда подъехали спасатели, женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже. Неизвестно, спасалась ли она так от дыма в квартире или ее выбросило из дома ударной волной, пришлось спасать ее по автолестнице. СМейчас оба пострадавших в безопасности. С ожогами их госпитализировали, - рассказал глава регионального Управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Квартира уничтожена огнем

Тушением занимались семь расчетов

Глава регионального минздрава Олег Костин оценивает состояние пострадавших пенсионеров как тяжелое.

В 05.10 пожар удалось ликвидировать. Помимо двух пострадавших, еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда с помощью спасустройств. Всего пришлось спасать из дома 30 человек, в том числе 5 детей.

Тушением занимались семь расчетов пожарной охраны. На месте работали 7 пожарных расчетов. Причина ЧП устанавливается.