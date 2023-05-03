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Происшествия3 мая 2023 10:11

«Женщина повисла на решетке»: после взрыва газа в девятиэтажке в Энгельсе пострадали два пенсионера

Два пенсионера пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Энгельсе 3 мая
Наталия Калинина
Эвакуация пострадавшей

Эвакуация пострадавшей

Сегодня утром, 3 мая, два пенсионера пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Энгельсе. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был локализован

Пожар был локализован

ЧП произошло по адресу Полтавская, 40А в Энгельсе, на пятом этаже девятиэтажного панельного жилого дома. Сообщение о нем поступило дежурному экстренной службы в 4.34. По предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси, которая впоследствии загорелась. Максимальная площадь очага составила 15 квадраных метров. На представленных ГУ МЧС кадрах видно, что квартира полностью выгорела, а сила взрыва выбросила вещи жильцов из окна во двор.

Женщина повисла на решетке окна 3-го этажа

Женщина повисла на решетке окна 3-го этажа

Вещи жильцов выбросило взрывом

Вещи жильцов выбросило взрывом

- В результате взрыва пострадали два человека, 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент, когда подъехали спасатели, женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже. Неизвестно, спасалась ли она так от дыма в квартире или ее выбросило из дома ударной волной, пришлось спасать ее по автолестнице. СМейчас оба пострадавших в безопасности. С ожогами их госпитализировали, - рассказал глава регионального Управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Квартира уничтожена огнем

Квартира уничтожена огнем

Тушением занимались семь расчетов

Тушением занимались семь расчетов

Глава регионального минздрава Олег Костин оценивает состояние пострадавших пенсионеров как тяжелое.

В 05.10 пожар удалось ликвидировать. Помимо двух пострадавших, еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда с помощью спасустройств. Всего пришлось спасать из дома 30 человек, в том числе 5 детей.

Тушением занимались семь расчетов пожарной охраны. На месте работали 7 пожарных расчетов. Причина ЧП устанавливается.

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