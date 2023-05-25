фото: пресс-служба мэрии Саратова

Лада Мокроусова и Алексей Петаев проверили работу нового автобусного маршрута.

В первый день остановки трамваев маршрута №9 Лада Мокроусова совместно с главой регионального минтранса Алексеем Петаевым инспектировала работу автобуса №19.

Заявлено, что на маршруте будут работать в среднем пять единиц техники большой вместимости, которые будут дублировать трамвай «девятку» Кроме 19-ого автобуса, на линию вышли 35 дополнительных автобусов на 13 автобусных маршрутах (3, 18Д, 23, 55, 55А и других). Граждане могут пользоваться всеми льготами, которые были обеспечены в электротранспорте.

— Для строительства скоростного трамвая будет полностью обновлено рельсовое полотно и контактные сети, завершить строительство планируется за два года. Реализация проекта скоростного трамвая стала возможной благодаря спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, — написала в телеграм-канале Лада Мокроусова.