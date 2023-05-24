Саратовская область поднялась на 20 пунктов по индексу развития ГЧП

Саратовский регион занял 14 место среди 89 субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом сообщает министерство экономического развития России, опубликовав итоги исследования о развитии государственно-частного партнерства в субъектах страны.

Оценивались данные за 2022 год о динамике реализации проектов ГЧП, накопленном опыте реализации таких проектов и состоянии нормативно-институциональной среды.

В тройке лидеров оказались Нижегородская область, Хабаровский край и Омская область. Самые низкие показатели зафиксированы в Чукотском АО, Тверской области и Ставропольском крае.

Саратовская область заняла 13 строку по динамике реализации проектов ГЧП, по накопленному опыту нам удалось достичь 29 места, а по состоянию нормативно-институциональной среды результат чуть хуже - 38 место.