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НовостиОбщество24 мая 2023 11:32

Саратовская область поднялась на 20 пунктов по индексу развития ГЧП

Саратовский регион занял 14 место среди 89 субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства
Источник:kp.ru

Саратовский регион занял 14 место среди 89 субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства. Об этом сообщает министерство экономического развития России, опубликовав итоги исследования о развитии государственно-частного партнерства в субъектах страны.

Оценивались данные за 2022 год о динамике реализации проектов ГЧП, накопленном опыте реализации таких проектов и состоянии нормативно-институциональной среды.

В тройке лидеров оказались Нижегородская область, Хабаровский край и Омская область. Самые низкие показатели зафиксированы в Чукотском АО, Тверской области и Ставропольском крае.

Саратовская область заняла 13 строку по динамике реализации проектов ГЧП, по накопленному опыту нам удалось достичь 29 места, а по состоянию нормативно-институциональной среды результат чуть хуже - 38 место.