Саратовский министр предложил ввести в регионе «налог на бездетность»

Сергей Егоров

В Саратовской области «можно ввести налог на отсутствие детей», чтобы решить проблему невысокой рождаемости. Об этом на сегодняшнем заседании облдумы заявил Сергей Егоров, назначенный сегодня зампредом правительства Саратовской области.

Чиновник подчеркнул, что подобная мера действовала в Советском союзе. Также Егоров подчеркнул, что проблема низкой рождаемости может решиться, если в каждой семье женщина будет рожать двух детей и более.

- Это каждый человек должен сам для себя уяснить. Этот вопрос нужно задать своей жене сегодня вечером, по другому не получится, - сказал министр.