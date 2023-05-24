Зампредом правительства Саратовской области стал Сергей Егоров

Сергей Егоров

Заместителем председателя правительства Саратовской области стал министр труда и социальной защиты Сергей Егоров. Его кандидатуру на сегодняшнем заседании облдумы одобрили депутаты.

Кандидатуру Егорова представил вице-губернатор Игорь Пивоваров. Он пояснил, что Егоров будет заниматься вопросами демографии, социальной политики, льгот, занятости населения, трудовых отношений, материнства и детства. Кроме того, новый зампред станет курировать сферу здравоохранения.

Выступая перед собравшимися Егоров отчитался о своей работе. Он подчеркнул, что в прошлом году льготники получили выплаты на общую сумму 19 миллиардов рублей. Кроме того, чиновник рассказал, что в прошлом году в регионе выросла средняя зарплата, она составила 42,2 тысячи рублей. Также Егоров коснулся темы безработицы населения.

«У нас зарегистрировано около 7 тысяч безработных», - добавил министр.

Также Егоров подчеркнул, что в Саратовской области «ведется пропаганда семейных традиций и ценностей». Он добавил, что в регионе растет число зарегистрированных браков.

Депутаты задавали вопросы кандидату.

«Есть ли у нас какие-то предпосылки к новым мерам поддержки мобилизованных и их семей?» - поинтересовался Артём Чеботарев («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»).

«Такие предложения в разработке есть. Мы будем, наверное, их еще принимать», - ответил чиновник.

Депутат от «Единой России» Иван Бабошкин отметил, что в регионе существует проблема нехватки работников на селе.

«Каким образом нужно перестроить работу, чтобы заполнить существующие вакансии?» - спросил парламентарий.

«Ребята из сельской местности должны вернуться в село. И вот здесь работа главы района с выпускниками, родителями, должны даваться гарантии», - ответил чиновник.

В итоге после обсуждения парламентарии согласовали кандидатуру Егорова.