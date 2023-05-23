Всемирный день щитовидной железы: врачи рассказали, как избежать серьезных проблем с щитовидкой

На фото: ультразвуковое исследование щитовидной железы Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Различными заболеваниями «щитовидки» страдает не менее 1/3 населения Земного шара. Гормоны щитовидной железы влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, умственное и физическое развитие, состояние костной ткани. В 90% случаев заболевания щитовидной железы связаны с нехваткой йода. В России более 60% территорий находится в зоне природной йодной недостаточности.

В числе причин появления у населения заболеваний щетовидной железы: ухудшение экологической обстановки, стрессы, несбалансированное питание, отягощенная наследственность, инфекционные и хронические заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов могут явиться причиной нарушений в работе желез внутренней секреции и развития эндокринных заболеваний. Большинство заболеваний эндокринных желез вызывают тяжелейшие нарушения жизненно-важных функций.

Главный врач саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина дала несколько советов, как сохранить здоровье щитовидной железы: «Регулярная двигательная активность, отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, своевременное освобождение от стрессов, полноценный сон и рациональное питание не только предупреждают заболевания, но и укрепляют здоровье. Самый эффективный способ профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода — употребление йодированной пищевой соли. Благодаря программам всеобщего йодирования пищевой соли йодный дефицит ликвидирован во многих странах. Помимо йодированной соли полезно включать в рацион и морепродукты».

Министерство здравоохранения области по материалам ГУЗ «СОЗОЦМП»