В четверг без воды останутся тысячи саратовцев

фото: ООО "КВС"

Об этом сообщает ООО «КВС».

В четверг, 25 мая, из-за подготовки сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2023–2024 годов тысячи саратовцев останутся без воды. Массовое отключение пройдет в период с 6:00 25 мая до 5:00 26 мая и затронет следующие адреса:

— 1-й и 2-й проезды Радищева;

— 1-й Кооперативный проезд;

— 1-й Мичуринский проезд;

— 1-я Садовая (от проезда Радищева до 2-го Симбирского проезда);

— 3-й и 4-й Масленниковы проезды;

— 3-й Малосоляной проезд;

— Большая Горная (от Рогожина до Симбирской);

— Веселая;

— Вознесенская (от Посадского до Соколовой);

— Волочаевский проезд;

— Гоголя (от Мясницкой до Смурского переулка);

— Горького (от Гоголя до 1-й Садовой);

— Дубовской проезд;

— Духосошественская площадь;

— Зарубина (от Мясницкой до Смурского переулка);

— Комсомольская (от Посадского до Соколовой);

— Кооперативная (от 1-й Садовой до Пристанской);

— Крестьянская (от 1-го проезда Радищева до Симбирской);

— Малая Горная (от Малой Затонской до дома № 61/77 по Малой Горной);

— Малая Затонская;

— Малая Соляная;

— Мичурина (от Малой Горной до Фильтровой);

— Мясницкая (от Гоголя до 1-го Мясницкого тупика);

— Мясницкий овраг;

— Некрасова (от Посадского до Соколовой);

— Ново-Мясницкая;

— Октябрьская (от Посадского до Соколовой);

— Посадского (от Рогожина до Горького);

— проезд Радищева;

— Пристанская (от Симбирской до Кооперативной);

— Радищева (от Татарской до Соколовой);

— Рогожина;

— Симбирская (от Гоголя до Пристанской);

— Соборная (от Посадского до Соколовой);

— Соколовая (от Малой Затонской до 2-го Веселого проезда и от Радищева до Симбирской);

— Татарская;

— Трудовой переулок;

— Фильтровая;

— Чернышевского (от Соколовой до Фильтровой).