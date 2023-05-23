В четверг без воды останутся тысячи саратовцев

фото: ООО "КВС"
Об этом сообщает ООО «КВС».
В четверг, 25 мая, из-за подготовки сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2023–2024 годов тысячи саратовцев останутся без воды. Массовое отключение пройдет в период с 6:00 25 мая до 5:00 26 мая и затронет следующие адреса:
— 1-й и 2-й проезды Радищева;
— 1-й Кооперативный проезд;
— 1-й Мичуринский проезд;
— 1-я Садовая (от проезда Радищева до 2-го Симбирского проезда);
— 3-й и 4-й Масленниковы проезды;
— 3-й Малосоляной проезд;
— Большая Горная (от Рогожина до Симбирской);
— Веселая;
— Вознесенская (от Посадского до Соколовой);
— Волочаевский проезд;
— Гоголя (от Мясницкой до Смурского переулка);
— Горького (от Гоголя до 1-й Садовой);
— Дубовской проезд;
— Духосошественская площадь;
— Зарубина (от Мясницкой до Смурского переулка);
— Комсомольская (от Посадского до Соколовой);
— Кооперативная (от 1-й Садовой до Пристанской);
— Крестьянская (от 1-го проезда Радищева до Симбирской);
— Малая Горная (от Малой Затонской до дома № 61/77 по Малой Горной);
— Малая Затонская;
— Малая Соляная;
— Мичурина (от Малой Горной до Фильтровой);
— Мясницкая (от Гоголя до 1-го Мясницкого тупика);
— Мясницкий овраг;
— Некрасова (от Посадского до Соколовой);
— Ново-Мясницкая;
— Октябрьская (от Посадского до Соколовой);
— Посадского (от Рогожина до Горького);
— проезд Радищева;
— Пристанская (от Симбирской до Кооперативной);
— Радищева (от Татарской до Соколовой);
— Рогожина;
— Симбирская (от Гоголя до Пристанской);
— Соборная (от Посадского до Соколовой);
— Соколовая (от Малой Затонской до 2-го Веселого проезда и от Радищева до Симбирской);
— Татарская;
— Трудовой переулок;
— Фильтровая;
— Чернышевского (от Соколовой до Фильтровой).