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Дмитрий Плеханов прокомментировал ситуацию с матерью мобилизованного из Энгельса. Глава района высказался сегодня, 22 мая, в своем телеграм-канале.

— В телеграм-каналах и СМИ сегодня активно обсуждается история мамы мобилизованного из Энгельса, Любови Николаевны Дорошенко. Любовь Николаевна оказалась в непростой жизненной ситуации, связанной с получением жилья.

О проблеме знаю — с Любовью Николаевной встречался лично, она была на приеме. Мы вместе искали варианты, как эту ситуацию разрешить законными методами. По тем документам, которые на сегодняшний день имеются на руках, действительно, оснований для предоставления внеочередного жилья нет. Это подтвердила и прокуратура.

Но помощь семьям ребят, которые участвуют в специальной военной операции и сейчас находятся на передовой — зона особой ответственности власти. Вопросы, связанные с социальной поддержкой семей и самих мобилизованных, не могут остаться без решения!

Обязательно направлю обращение к депутатам Саратовской областной думы, чтобы обсудить и проработать законодательно возможность помогать с муниципальным жильем членам семей участников СВО, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Что касается Любови Николаевны, еще раз повторюсь: ищем законные методы решить проблему с жильем. Надеюсь, что уже к концу недели, варианты появятся, — пишет чиновник.

В Энгельсском районе работает горячая линия по вопросам помощи семьям участников специальной военной операции: 8(8453) 55-98-08.