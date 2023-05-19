Вячеслав Володин: набережная должна быть доступна для всех!

Вячеслав Володин

В Историческом парке «Россия – Моя История» на встрече с активом области председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял проблему комплексной застройки территорий.

В Саратове сложилась порочная практика строительства микрорайонов без необходимой социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц, поликлиник. В результате школы переполнены, горожане с трудом попадают к нужным врачам в больницах.

- Вы только вслушайтесь в эти цифры: в городе выдано 117 разрешений на строительство и только в 11 из них предусмотрены объекты соцсферы, - возмутился спикер и обратился к чиновникам. – Своими действиями вы позорите регион!

Зашла речь и о набережной.

- Всю береговую зону у Волги застроили, - возмутился Вячеслав Володин. – В подобных случаях обращайтесь в суды, пусть правоохранители разбираются. Набережная должна быть доступна для всех!.. А куда дели участки, на которые стояли ветхие и аварийные дома?

После сноса ветхого и аварийного жилья в Саратове освободились 310 участков. Политик предложил собраться и обсудить, что же там сейчас находится: платная парковка или магазин…

- На этих участках вновь можно строить дома, - считает спикер. – Там есть все необходимые коммуникации.

Вячеслав Володин отметил, что с возникающими трудностями следует обращаться к губернатору, а также в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

- У вас все есть для того, чтобы работать качественнее, - высказался спикер.