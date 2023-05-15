Саратовская область получит почти миллиард рублей из федерального бюджета на строительство жилья для детей-сирот. Об этом сообщают сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в телеграм-канале "Володин. Саратов".

Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения о выделении из резервного фонда Правительства РФ в 2023 году 930 млн рублей. Средства пойдут на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется предоставить не менее 393 квартир.

Кроме того, после перераспределения средств регион получит казначейские кредиты (на 15 лет под 3% годовых) на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в размере 900 млн рублей, бюджетный кредит в целях опережающего строительства на Строительство пристройки на 275 мест МОУ СОШ №103 города Саратова и на ремонт дорог суммой в 2 млрд 728 млн 185 тыс. рублей.