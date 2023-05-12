Теперь в Балаково: упавшая ветка дерева убила женщину

фото: ЧП-Саратов

В городе Балаково на женщину упала ветка от дерева. О ЧП сообщил глава района Сергей Грачев.

Руководитель рассказал, что 61-летняя пострадавшая умерла на месте. В скором времени приехавшие на вызов медики не смогли спасти ее жизнь. Грачев добавил: сломался тополь. На месте трагедии работают следователи. Чиновник выразил соболезнования семье погибшей.

Напомним, что 9 мая аналогичный несчастный случай произошел в Горпарке Саратова.

Рухнувшая ветка унесла жизни маленькой девочки и 80-летней пенсионерки. Парк по техническим причинам закрыли до 15 мая.