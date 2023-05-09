В Саратове из-за рухнувшего в Горпарке дерева погибли 80-летняя женщина и ребенок

Фото: Юрий Юрин / Telegram

Несчастный случай в Горпарке Саратова унес жизнь женщины с ребенком. Об этом Юрий Юрин, руководитель Облспаса при областном правительстве, сообщил в своем Telegram-канале.

Звонок в службу «112» об инциденте поступил в 14:25. В городском парке имени Горького на людей упало дерево – саратовчанка с ребенком погибла, также пострадали двое детей - они госпитализированы.

Позже в региональном Облспасе дополнили информацию: в результате ЧП пострадала и взрослая женщина — ее, как и получивших травмы детей, доставили в больницу с незначительными повреждениями.

– Родственные связи погибшей женщины сейчас уточняются, – добавил Юрин в своем комментарии с места происшествия, также опубликованном в его Телеграме.

Министр здравоохранения Саратовской области сообщил, что погибли 80-летняя пенсионерка и 9-летний ребенок. Травмы также получили дети 10 и 6 лет, а также 42-летняя женщина. Несовершеннолетним медпомощь оказывается в городской клинической больнице им. Миротворцева, саратовчанке – в ГКБ №1.

Губернатор Роман Бусаргин дал распоряжение чиновникам выехать на место происшествия и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

— Предварительно в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение ветки дерева, — рассказали о причине трагедии в городской администрации.

На месте работают также следователи регионального СУ СКР. Все обстоятельства трагедии выясняются. Также о проверке сообщил региональный надзор.

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