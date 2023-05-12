В Саратове проверят график движения автобусов на маршрутах №90 и №6. Об этом сообщает региональный минтранс.

Сегодня, 12 мая в 14:00 состоится рейд министерства транспорта и дорожного хозяйства, администрации г. Саратова по поверке графика движения автобусов маршрутов №№ 90, 6. Начнется рейд на улице Чапаева от остановки «Детский мир».

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале собирал обратную связь по поводу работы автобусов вышеупомянутых маршрутов. Чаще всего, горожане высказывали возмущение большими интервалами движения транспорта, особенно в выходные и праздничные дни, а так же по вечерам. Грубость водителей, хамство, отказ в приеме транспортных карт — еще целая плеяда претензий к перевозчикам и водителям.