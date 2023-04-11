Графика: пресс-служба губернатора

В Саратове скорректируют интервалы и график движения автобусного маршрута №90. Об этом Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе глава региона попросил саратовцев в комментариях к посту высказать свои претензии по поводу курсирования маршрута №90. Саратовцы высказали массовое недовольство, на данный момент под публикацией собралось больше 600 комментариев.

Чаще всего, горожане высказывали возмущение большими интервалами движения транспорта, особенно в выходные и праздничные дни, а так же по вечерам. Грубость водителей, хамство, отказ в приеме транспортных карт — еще целая плеяда претензий к перевозчикам и водителям.

— Ситуацию в целом хорошо описывает этот комментарий жителя: «Чтобы ездить на 90-м, нужны крепкие нервы и много времени, чтобы его дождаться». Справедливое замечание», - высказался Бусаргин.

Региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства поручили внести изменения в работу маршрута, учитывая критику пассажиров. Следующим в очереди жалоб от горожан станет маршрут №6.

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